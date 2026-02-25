  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces luxueux rehavia rehov kkl

Jerozolima, Izrael
$5,016
2
ID: 33924
Data aktualizacji: 24.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

O kompleksie

✨ Apartament 4 pokoje nowe - 97 m2 ?? Taras o powierzchni 10 m2 ??️ W pełni umeblowane - usługi high-end ??️ Apartament rodzicielski ?? 2. piętro z windą ?? Parking prywatny ?? Wpis natychmiastowy

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
