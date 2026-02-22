Dzielnica mieszkaniowa Maison de ville unique avec vue sur mer nichee dans les ruelles du vieux jaffa

Ten uroczy dom położony w starym mieście Jaffa jest prawdziwym klejnotem, oferującym unikalną mieszankę historii, projektowania i zapierające dech w piersiach widoki. Kilka kroków od hotelu znajduje się wybrzeże, tętniący życiem targ pcheł, galerie sztuki, modne sklepy i kulinarne uroczystości w restauracjach i kawiarniach. Rozszerzenie o około 92 m2 rozłożone na trzy poziomy, oferuje wszechstronne przestrzenie, aby zaspokoić różne potrzeby. Poziom wejścia, o powierzchni około 28 m2, jest idealny do studia, galerii lub ciepłego salonu. Drugi i trzeci poziom, o powierzchni odpowiednio 30 m2 i 33 m2, są idealne do zamieszkania. Klejnot nieruchomości jest taras na dachu o 36 m2, gdzie można podziwiać zapierający dech w piersiach widok na morze i magiczną atmosferę starego miasta. Parking jest dostępny. Położony na czarujących ulicach starego miasta Jaffa, ta nieruchomość jest znacznie więcej niż dom: jest to doświadczenie, które opowiada historię ponadczasowego uroku i kreatywności! Skontaktuj się z nami, żeby była twoja!