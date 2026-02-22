  1. Realting.com
  Izrael
  Tel-Awiw
  Maison de ville unique avec vue sur mer nichee dans les ruelles du vieux jaffa

Dzielnica mieszkaniowa Maison de ville unique avec vue sur mer nichee dans les ruelles du vieux jaffa

Tel-Awiw, Izrael
$1,63M
10
ID: 33416
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Ten uroczy dom położony w starym mieście Jaffa jest prawdziwym klejnotem, oferującym unikalną mieszankę historii, projektowania i zapierające dech w piersiach widoki. Kilka kroków od hotelu znajduje się wybrzeże, tętniący życiem targ pcheł, galerie sztuki, modne sklepy i kulinarne uroczystości w restauracjach i kawiarniach. Rozszerzenie o około 92 m2 rozłożone na trzy poziomy, oferuje wszechstronne przestrzenie, aby zaspokoić różne potrzeby. Poziom wejścia, o powierzchni około 28 m2, jest idealny do studia, galerii lub ciepłego salonu. Drugi i trzeci poziom, o powierzchni odpowiednio 30 m2 i 33 m2, są idealne do zamieszkania. Klejnot nieruchomości jest taras na dachu o 36 m2, gdzie można podziwiać zapierający dech w piersiach widok na morze i magiczną atmosferę starego miasta. Parking jest dostępny. Położony na czarujących ulicach starego miasta Jaffa, ta nieruchomość jest znacznie więcej niż dom: jest to doświadczenie, które opowiada historię ponadczasowego uroku i kreatywności! Skontaktuj się z nami, żeby była twoja!

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
