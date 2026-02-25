  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerusalem
  4. Dzielnica mieszkaniowa Residence boutique a mekor haim 4 pieces dexception avec terrasse amp prestations luxe

Dzielnica mieszkaniowa Residence boutique a mekor haim 4 pieces dexception avec terrasse amp prestations luxe

Jerusalem, Izrael
od
$2,916
;
6
Zostawić wniosek
ID: 33919
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 24.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
W poszukiwanym obszarze Mekor Haim, w pobliżu Baka, kilka minut od centrum handlowego Hadar, w odległości krótkiego spaceru od Promenady HaMesila Park i naprzeciwko sklepów i supermarketów Talpiot. W nowym budynku butikowym z prestiżowym holem i windami Shabbat. Piękny nowy i przestronny 4-pokojowy apartament o powierzchni 111 m2, z tarasem 11 m2. Prawdziwy klejnot oferujący wysokiej klasy usługi: • Oddzielna i w pełni ulepszona kuchnia • Silny pokój (Mamad) • Apartament z łazienką • Dodatkowa łazienka • Ogrzewanie naziemne • Indywidualna klimatyzacja VRF w każdym pokoju • System Inteligentnego Domu • Prywatny parking podziemny • Jaskinia Wejście na początku kwietnia

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael
Edukacja
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Spacieux
Aszkelon, Izrael
od
$705,375
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Bat Jam, Izrael
od
$971,850
Dzielnica mieszkaniowa Maison de ville unique avec vue sur mer nichee dans les ruelles du vieux jaffa
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,63M
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement bonne occasion investi
Jerozolima, Izrael
od
$1,44M
Dzielnica mieszkaniowa Un rez de jardin quartier lotan
Aszkelon, Izrael
od
$454,575
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Residence boutique a mekor haim 4 pieces dexception avec terrasse amp prestations luxe
Jerusalem, Izrael
od
$2,916
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces a bavli exclusivite
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces a bavli exclusivite
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces a bavli exclusivite
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces a bavli exclusivite
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces a bavli exclusivite
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,38M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse avec 80m2 de terrasse
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse avec 80m2 de terrasse
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse avec 80m2 de terrasse
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse avec 80m2 de terrasse
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse avec 80m2 de terrasse
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse avec 80m2 de terrasse
Jerozolima, Izrael
od
$968,715
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,14M
Dach / Penthouse Apartment, Lev Tel Aviv, Lev Hair Nord, Tel Aviv- Yafo 5 pokoi - 4 piętro na 4 Na sprzedaż bezpośrednio przez właściciela, w samym sercu Tel Awiwu, w cichej i poszukiwanej ulicy: 5-pokojowe dwupoziomowe mieszkanie na dachu. 115 m2 zbudowany + 65 m2 taras dachowy. Doskonały…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się