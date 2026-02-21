  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse dexception a vendre

Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse dexception a vendre

Tel-Awiw, Izrael
od
$3,10M
20.02.2026
$3,10M
7.06.2025
$2,78M
;
3
Zostawić wniosek
ID: 26310
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
W prestiżowej północnej części Tel Awiwu, między Placem Rabin a Placem Kikar Hamedina! Co cię czeka: Położony w odnowionym i schludny budynek Na jednym poziomie, z widokiem na zewnątrz 4 przestronne pokoje - 128 m2 Dwa duże tarasy: 27 m2 i 6 m2, oba z wysokiej klasy parkietem Chevron dla odrobiny luksusu Pokój bezpieczeństwa (Mamad) Prywatne miejsce parkingowe Duży salon, idealny do odbioru W pełni odnowiona kuchnia high-end Elegancki parkiet w całym mieszkaniu Rafinowane oświetlenie wnętrza dla ciepłej atmosfery Meble do przechowywania na zamówienie, łączące praktyczność i estetykę wyrafinowaną Rzadka nieruchomość, idealna do życia lub inwestowania w jednym z najpopularniejszych dzielnic Tel Awiwu.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Neuf
Ashdod, Izrael
od
$592,515
Dzielnica mieszkaniowa Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer
Hadera, Izrael
od
$962,445
Dzielnica mieszkaniowa Endroit calme
Aszkelon, Izrael
od
$526,680
Dzielnica mieszkaniowa Dans un bel immeuble vue sur la mer entierement meuble
Aszkelon, Izrael
od
$617,595
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bel appartement magnifique neuf
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,14M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse dexception a vendre
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,10M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Tel-Awiw, Izrael
od
$956,175
Wspaniały apartament 2-pokojowy, zaprojektowany przez architekta, z parkingiem i magazynem w bardzo poszukiwanym projekcie Four Florentine, w atrakcyjnej cenie. Lokalizacja: - 5 minut od Neve Tzedek - 5 minut od Rothschild Street i HaMasila Park - Pchły rynek i więcej. Charakterystyka: - P…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Holyland bait vagan jersalem
Dzielnica mieszkaniowa Holyland bait vagan jersalem
Dzielnica mieszkaniowa Holyland bait vagan jersalem
Dzielnica mieszkaniowa Holyland bait vagan jersalem
Dzielnica mieszkaniowa Holyland bait vagan jersalem
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Holyland bait vagan jersalem
Dzielnica mieszkaniowa Holyland bait vagan jersalem
Jerozolima, Izrael
od
$1,44M
Bardzo ładne i duże 3 pokoje o powierzchni 140 m2 (5 pokoi oryginalnej możliwości renderowania go w jego stanie z łatwością i ma niższe koszty) taras 11 m2 z panoramicznym widokiem na Jerozolimę, 2 łazienki, + 2 miejsca parkingowe i 1 piwnica
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Dzielnica mieszkaniowa Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Dzielnica mieszkaniowa Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Dzielnica mieszkaniowa Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Dzielnica mieszkaniowa Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Dzielnica mieszkaniowa Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,07M
Exclusive - Chernichovsky Street, Bezall projekt dzielnicy Shenkin Duże 3 pokojowe mieszkanie, bardzo jasne Północ / Zachód O 87 m2 + 9 m2 taras (jedna sypialnia po wewnętrznej stronie budynku) Bezpieczeństwo 24 / 7 Sala sportowa Parking Jaskinia Możliwość kompletnych mebli Mieszkanie jest…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się