Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse dexception a vendre

W prestiżowej północnej części Tel Awiwu, między Placem Rabin a Placem Kikar Hamedina! Co cię czeka: Położony w odnowionym i schludny budynek Na jednym poziomie, z widokiem na zewnątrz 4 przestronne pokoje - 128 m2 Dwa duże tarasy: 27 m2 i 6 m2, oba z wysokiej klasy parkietem Chevron dla odrobiny luksusu Pokój bezpieczeństwa (Mamad) Prywatne miejsce parkingowe Duży salon, idealny do odbioru W pełni odnowiona kuchnia high-end Elegancki parkiet w całym mieszkaniu Rafinowane oświetlenie wnętrza dla ciepłej atmosfery Meble do przechowywania na zamówienie, łączące praktyczność i estetykę wyrafinowaną Rzadka nieruchomość, idealna do życia lub inwestowania w jednym z najpopularniejszych dzielnic Tel Awiwu.