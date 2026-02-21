Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse dexception a vendre

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
W prestiżowej północnej części Tel Awiwu, między Placem Rabin a Placem Kikar Hamedina!
Co cię czeka:
Położony w odnowionym i schludny budynek
Na jednym poziomie, z widokiem na zewnątrz
4 przestronne pokoje - 128 m2
Dwa duże tarasy: 27 m2 i 6 m2, oba z wysokiej klasy parkietem Chevron dla odrobiny luksusu
Pokój bezpieczeństwa (Mamad)
Prywatne miejsce parkingowe
Duży salon, idealny do odbioru
W pełni odnowiona kuchnia high-end
Elegancki parkiet w całym mieszkaniu
Rafinowane oświetlenie wnętrza dla ciepłej atmosfery
Meble do przechowywania na zamówienie, łączące praktyczność i estetykę wyrafinowaną
Rzadka nieruchomość, idealna do życia lub inwestowania w jednym z najpopularniejszych dzielnic Tel Awiwu.
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.