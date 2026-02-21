  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa Immeuble luxueux tres beau 3 pieces meuble

Dzielnica mieszkaniowa Immeuble luxueux tres beau 3 pieces meuble

Jerozolima, Izrael
od
$3,292
;
9
Zostawić wniosek
ID: 33854
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$623,865
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 4 pieces a kiryat sanz rue yehuda hanassi netanya
Netanya, Izrael
od
$771,210
Dzielnica mieszkaniowa En plein coeur de makor haim
Jerusalem, Izrael
od
$2,35M
Dzielnica mieszkaniowa Un beau 5 pieces barnea proche commerces et la mer
Aszkelon, Izrael
od
$579,975
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$893,475
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble luxueux tres beau 3 pieces meuble
Jerozolima, Izrael
od
$3,292
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$689,387
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Bat Jam, Izrael
od
$971,850
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing appartement 4 pieces a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing appartement 4 pieces a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing appartement 4 pieces a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing appartement 4 pieces a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing appartement 4 pieces a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing appartement 4 pieces a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing appartement 4 pieces a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$924,825
Apartament 4 pokoje na sprzeda? w Ashdod wysoki stan, rezydencja "Dekel" nad morzem
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się