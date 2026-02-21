  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Duplex Elegant au nord ancien de tel aviv

Tel-Awiw, Izrael
$2,11M
3
ID: 26308
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

W popularnym obszarze starożytnej Północy, na północnym końcu ulicy Sokolov - kilka kroków od parku, portu, kawiarni, restauracji i transportu - odkryj piękny duplex 4 sypialnie na sprzedaż: 100 m2 + 20 m2 słoneczny taras Parter: przestronny salon, nowoczesna kuchnia, toaleta dla gości i duży taras o powierzchni 20 m2 Na dolnym piętrze: 3 sypialnie w tym apartament master, bezpieczne schronienie, łazienka oraz biuro lub obszar rodzinny Odkryj widok, atmosferę i unikalny rytm starożytnej północy Tel Awiwu!

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

