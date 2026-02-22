Dzielnica mieszkaniowa A vendre maison arabe authentique avec sols d origine et hauts plafonds a baka jerusalem immobilier 026786595

  1. Realting.com
Jerusalem, Izrael
od
$2,01M
;
1
ID: 33522
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem

O kompleksie

Apartament z wysokimi sufitami i oryginalnymi podłogami w prawdziwym arabskim domu. Na pierwszym i ostatnim piętrze, 20 kroków. Balkon succah, widok degagee

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Państwo przegląda
