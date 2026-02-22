  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Calme verdoyant renove piscine possible

Raanana, Izrael
od
$3,37M
;
6
ID: 33404
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Petah Tikva Subdistrict
  • Miasto
    Raanana

O kompleksie

Ładny domek 7 pokoi z dużą piwnicą. Przestronny, duży ogród z cebulką. idealny dla rodziny, pokoje są duże, przyjemne i jasne. Blisko szkół i społeczności.

Lokalizacja na mapie

Raanana, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Rekreacja

Dzielnica mieszkaniowa Calme verdoyant renove piscine possible
Raanana, Izrael
od
$3,37M
