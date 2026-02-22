  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple

Jerozolima, Izrael
$1,411
5
ID: 33740
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

O kompleksie

Bardzo ładne dwie części dobrze ułożone Oddzielne toalety i łazienka Taras zewnętrzny w pełni odnowiony apartament nowoczesne i nowe obiekty.

Jerozolima, Izrael
