  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement meuble centre ville

Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement meuble centre ville

Jerozolima, Izrael
od
$3,762
;
10
Zostawić wniosek
ID: 33860
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 5 p a 1mn du lac
Aszkelon, Izrael
od
$658,350
Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire en bord de mer a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$391,875
Dzielnica mieszkaniowa Grand jardin
Jerusalem, Izrael
od
$2,66M
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,72M
Dzielnica mieszkaniowa Maison a vendre a jerusalem talbye
Jerusalem, Izrael
od
$14,42M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement meuble centre ville
Jerozolima, Izrael
od
$3,762
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa 4p neuf central vue magnifique
Dzielnica mieszkaniowa 4p neuf central vue magnifique
Dzielnica mieszkaniowa 4p neuf central vue magnifique
Jerozolima, Izrael
od
$1,33M
Ten wspaniały 4P, na 19 piętrze nowego budynku, znajduje się na szczycie dworca tramwajowego, który łączy go w kilka minut do centrum miasta. Położony w Kiryat Moché, popularny dla swoich instytucji, dynamizm i charakter starej okolicy. Ogrzewanie podłogi, Mamad, apartament, balkon z pięknym…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse avec immense terrasse unite independante
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse avec immense terrasse unite independante
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse avec immense terrasse unite independante
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse avec immense terrasse unite independante
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse avec immense terrasse unite independante
Jerozolima, Izrael
od
$2,19M
Sprzedaż Jerozolima, Bayit vegan, Niedawny budynek z windą i podziemnym parkingiem Penthouse 5 pokoje 140m2 powierzchni mieszkalnej, 170m2 tarasu i ogrodu, wspaniały widok panoramiczny Jerozolimy! Bardzo duży salon, niezależna kuchnia, apartament, 2 łazienki, 3 orientacje, pokój mamad, klima…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Un 3 pieces a la marina a ashkelon
Dzielnica mieszkaniowa Un 3 pieces a la marina a ashkelon
Aszkelon, Izrael
od
$423,225
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się