  4. Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite

Aszkelon, Izrael
$877,800
10
ID: 33763
Data aktualizacji: 20.02.2026

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon

Aszkelon, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Netanya, Izrael
od
$1,03M
Szybko rozwijające się nadmorskie miasto, Natania uwodzi przez swoje środowisko życia między plażami, spacery i życia miejskiego. Ulica Jerozolima, zaledwie 2 minuty od plaż, to mieszkanie dawniej 5 pokoi przekształconych w 4 pokoje oferuje piękne objętości na 130 m2. Położony na 7 piętrze…
Jerusalem, Izrael
od
$1,29M
Wyjątkowy apartament w Mekor Haim, w pobliżu Baka i Emek Refaim Położony u podnóża parku Hamesila, w nowym i ekskluzywnym budynku butikowym (z eleganckim lobby, winda Shabbat i podziemny parking). Apartament 4 pokoje 93m2 plus balkon 9m2, gdzie każdy szczegół został starannie przemyślany. …
Jerusalem, Izrael
od
$1,31M
