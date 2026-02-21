  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa Nouveaux bureaux location dans tour tres demandee sur guivat shaoul

Dzielnica mieszkaniowa Nouveaux bureaux location dans tour tres demandee sur guivat shaoul

Jerozolima, Izrael
od
$3,094
;
7
Zostawić wniosek
ID: 33850
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Super opportunite dernier terrain a vendre a hertzelya ayeroka
Herzliya, Izrael
od
$2,66M
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble luxueux tres beau 3 pieces meuble
Jerozolima, Izrael
od
$3,292
Dzielnica mieszkaniowa Opportunite a hertzilya investissement
Ramat HaSharon, Izrael
od
$924,825
Dzielnica mieszkaniowa Spacieux
Jerusalem, Izrael
od
$2,88M
Dzielnica mieszkaniowa Un beau 4 pieces en plain centre ville recent
Aszkelon, Izrael
od
$479,655
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Nouveaux bureaux location dans tour tres demandee sur guivat shaoul
Jerozolima, Izrael
od
$3,094
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Waouh waouh waouh on ne voit pas un cottage comme celui ci tous les jours
Dzielnica mieszkaniowa Waouh waouh waouh on ne voit pas un cottage comme celui ci tous les jours
Dzielnica mieszkaniowa Waouh waouh waouh on ne voit pas un cottage comme celui ci tous les jours
Dzielnica mieszkaniowa Waouh waouh waouh on ne voit pas un cottage comme celui ci tous les jours
Dzielnica mieszkaniowa Waouh waouh waouh on ne voit pas un cottage comme celui ci tous les jours
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Waouh waouh waouh on ne voit pas un cottage comme celui ci tous les jours
Dzielnica mieszkaniowa Waouh waouh waouh on ne voit pas un cottage comme celui ci tous les jours
Hadera, Izrael
od
$1,13M
BZH Nowy! Nowy ekskluzywny RE / MAX Hadera! Przedstawiamy Państwu nowy dom o bardzo wysokiej pozycji na sprzedaż na Bellinson Street, w pawilonie Neve Haim. Charakterystyka: - Nowoczesny nowy dom, - Dom o 6 pokojach o powierzchni 170 m2 zbudowany na 250 m2 ziemi, - 2 apartamenty dla rodzic…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer
Aszkelon, Izrael
od
$526,680
mieszkanie 4 szt. dipri 3. piętro gage view dobrze utrzymane projekt jakości tylko 2 do wyrównania
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Maison avec piscinecentre ville raanana
Dzielnica mieszkaniowa Maison avec piscinecentre ville raanana
Dzielnica mieszkaniowa Maison avec piscinecentre ville raanana
Dzielnica mieszkaniowa Maison avec piscinecentre ville raanana
Dzielnica mieszkaniowa Maison avec piscinecentre ville raanana
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Maison avec piscinecentre ville raanana
Dzielnica mieszkaniowa Maison avec piscinecentre ville raanana
Raanana, Izrael
od
$9,405
Villa centrum Raanana. cichej ulicy w pobliżu szkoły Bilou. Poziom 1: bardzo duży salon z jadalnią. Oddzielna kuchnia. garderoba z widokiem na basen. Poziom 2: 3 sypialnie 2 łazienki. Poziom 3: jeden apartament. Pod ziemią: duży pokój i mamad. basen i ogród. Parking
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się