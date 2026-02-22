  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Raanana
  4. Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf

Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf

Raanana, Izrael
od
$1,03M
;
6
Zostawić wniosek
ID: 33442
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Petah Tikva Subdistrict
  • Miasto
    Raanana

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Piękny apartament o powierzchni 118 m2 i 9 m2 taras. parking. orientacje Południe / Zachód bardzo słoneczne. Zamknąć szkołę. Dziewięć nigdy nie żyje. Ciekawa cena, gorsza od chodzenia po pięknej powierzchni. Bardzo duży salon. 2 łazienki. Widok na dekorację parku

Lokalizacja na mapie

Raanana, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa La perle rare t3 a tel aviv a 2 pas de la mer classe monument historique
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,44M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,66M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$1,22M
Dzielnica mieszkaniowa Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Izrael
od
$811,965
Dzielnica mieszkaniowa Beau 4 pieces entierement renove
Jerozolima, Izrael
od
$2,038
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Raanana, Izrael
od
$1,03M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$2,04M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,29M
Spektakularny apartament w nowym budynku (2021) - Blisko Shuk HaCarmel & Nahalat Binyamin Położony na ulicy Gruzenberg, zaledwie kilka kroków od rynku, plaży i najbardziej tętniących życiem miejsc w Tel Awiwie, ten rzadki penthouse oferuje doskonałą mieszankę luksusu, komfortu i uprzywilejo…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,01M
DLA SPRZEDAŻY - TEL AVIV, DERRIERE L 'HOTEL ROYAL BEACH Miejsce sen blisko morza Odkryj wyjątkową nieruchomość idealnie położony kilka metrów od nabrzeża morza i słynnego Herbert Samuel Boulevard. Powierzchnia całkowita: 102 m2 mieszkalne + 50 m2 tarasy Prywatna winda przychodząca bezpośre…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się