Dzielnica mieszkaniowa Appartement de standing avec vue incroyable

W dzielnicy Bayit Vagan, graniczącej z Kiryat Yovel. U podnóża nowej stacji tramwajowej i autobusów.
W luksusowej nowej wieży deweloperskiej, z wspaniałym lobby, sala gimnastyczna i parking i 3 windy w tym 2 z Shabbat.
Nowe mieszkanie, bardzo inwestowane
4 pokoje 104m2 z balkonem 10m2 z małą częścią soccah i panoramiczny i wspaniały widok na las Jerozolimy.
Bardzo jasne i przestronne kuchnia amerykańska duży stojący apartament master dwie łazienki zainwestowane centralne klimatyzację ogrzewania podłogowego i zadaszony parking.
W sercu życia społecznego Bayit Vagan, ze szkołami, sklepami, restauracjami, synagogami i przedszkolami.
Lokalizacja na mapie
Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.