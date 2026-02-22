  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces a vendre a nahalat yitshak

Tel-Awiw, Izrael
$1,07M
ID: 33569
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Do sprzedaży wyłącznie, w okręgu Nahalat Yitzhak, 4 rue Binyamini, cicha i centralna ulica, w dobrze utrzymanym budynku, na pierwszym piętrze, o powierzchni brutto około 102 m2, apartament z 4 pokojami, przestronne i wygodne, prysznic i 2 toalety, ciepłej wody 24 / 7 i ogrzewania podłogowego w zimie, dostępna winda, schronienie w budynku, i wspólny parking dla mieszkańców.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
