Dzielnica mieszkaniowa A vendre bien dexception unique sur le marche

Na sprzedaż - towary wyjątkowe, pojedyncze na rynku
American Colony District - Tel Aviv- Jaffa
W bardzo wysokim budynku stojącym z krytym dziedzińcem, siłownią i pokojem do tenisa stołowego, odkryj absolutnie wyjątkowy apartament, oferujący całkowicie spokojny i spektakularny widok na morze i Jaffa.
✨ Główne cechy:
329 m2 wnętrze
300 m2 tarasy z możliwością dodania basenu
3 miejsca parkingowe
2 piwnice
Dobrze zrobione przez znanego architekta
Układ:
Górny poziom:
Immense recepcji
Wysokokońcowe oddzielna kuchnia
Master sypialnia ogromne i luksusowe
1 łazienka + 1 toaleta
Dolny poziom:
2 łazienki
2 toalety
Modułowa przestrzeń (możliwość zrobienia 4 sypialni łóżko)
Rzadki, wyjątkowy obiekt, łączący elegancję, objętość, światło i ultrahigh-end usług - nie znajduje się gdzie indziej w okolicy.
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
