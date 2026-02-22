Dzielnica mieszkaniowa A vendre bien dexception unique sur le marche

  1. Realting.com
Tel-Awiw, Izrael
od
$15,68M
;
2
ID: 33543
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Przeniesienie
Na sprzedaż - towary wyjątkowe, pojedyncze na rynku American Colony District - Tel Aviv- Jaffa W bardzo wysokim budynku stojącym z krytym dziedzińcem, siłownią i pokojem do tenisa stołowego, odkryj absolutnie wyjątkowy apartament, oferujący całkowicie spokojny i spektakularny widok na morze i Jaffa. ✨ Główne cechy: 329 m2 wnętrze 300 m2 tarasy z możliwością dodania basenu 3 miejsca parkingowe 2 piwnice Dobrze zrobione przez znanego architekta Układ: Górny poziom: Immense recepcji Wysokokońcowe oddzielna kuchnia Master sypialnia ogromne i luksusowe 1 łazienka + 1 toaleta Dolny poziom: 2 łazienki 2 toalety Modułowa przestrzeń (możliwość zrobienia 4 sypialni łóżko) Rzadki, wyjątkowy obiekt, łączący elegancję, objętość, światło i ultrahigh-end usług - nie znajduje się gdzie indziej w okolicy.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing
Netanya, Izrael
od
$1,35M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a arnona
Jerozolima, Izrael
od
$1,14M
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Ramat Gan, Izrael
od
$3,65M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,66M
Dzielnica mieszkaniowa Neuf
Aszkelon, Izrael
od
$501,600
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 pieces a la marina dashdod
Aszdod, Izrael
od
$1,21M
Bardzo rzadko!!!! W rezydencji Sarfati, rue Exodus, na przystani, 4 pokojowe mieszkanie z tarasem 24 m2 widok na morze. Położony na 5 piętrze, 2 windy w budynku, w tym jeden z szabat. mieszkanie całkowicie odnowione, bardzo nowoczesne, 50 metrów spacerem od plaży. Zawiadomienie dla koneserów
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Special investisseurs
Dzielnica mieszkaniowa Special investisseurs
Dzielnica mieszkaniowa Special investisseurs
Dzielnica mieszkaniowa Special investisseurs
Dzielnica mieszkaniowa Special investisseurs
Aszkelon, Izrael
od
$373,065
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$974,045
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
