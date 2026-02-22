Dzielnica mieszkaniowa Prix en baisse

  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
Jerozolima, Izrael
od
$655,215
;
5
ID: 33652
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

O kompleksie

Twoja stopa w Jerozolimie! W nowym budynku, kilka ośrodków w centrum miasta, w cichej ulicy w pobliżu transportu i sklepów. Apartament posiada podwójne słońce ekspozycji (wschód i południe), mamad (sejf). 6 m2 piwnica i klimatyzacja. Pełna dostępność.

Jerozolima, Izrael
