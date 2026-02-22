  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee

Dzielnica mieszkaniowa A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,19M
;
10
Zostawić wniosek
ID: 33633
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Ten rzadki duplex z widokiem na morze, położony w samym sercu Neve Tzedek, Rue Rishonim, oferuje uprzywilejowany adres w jednym z najbardziej symbolicznych obszarów Tel Awiwu, kilka minut spacerem od plaż, Rothschild i HaTahana. Powierzchnia około 89m2 w duplex, oferuje 3 jasne pokoje, nowoczesną i ciepłą atmosferę, a także idealne ekspozycji z widokami bez przeszkód. Dolny poziom obejmuje otwarty salon z oknami, taras o powierzchni 4 m2, zintegrowana kuchnia, MAMAD i toaleta gościnna. Na górze, pokój galerii w stylu loft-, prywatny jacuzzi, dodatkowa toaleta i taras 8 m2 z widokiem na morze. Niedawno odnowiony, nieruchomość wyróżnia się optymalizacji wolumenu, spokoju, prywatności i lokalizacji premium, idealne dla głównej rezydencji, foot- to- ziemi lub inwestycji. Cena: 7,000,000.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$843,315
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de 4 pieces 80m2 kyiriat hayovel jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$721,050
Dzielnica mieszkaniowa A louer 5 pieces dans la prestigieuse residence costa del sol a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$2,539
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces a soutine dans projet neuf avec parking et mamad
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,49M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,45M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,19M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Duplex penthouse a vendre a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Duplex penthouse a vendre a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Duplex penthouse a vendre a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Duplex penthouse a vendre a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Duplex penthouse a vendre a ashdod
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Duplex penthouse a vendre a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Duplex penthouse a vendre a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$1,10M
Dwupoziomowy apartament na sprzedaż w Ashdod: Duży salon i kuchnia z widokiem na taras 18m2 z widokiem na park, 2 sypialnie i łazienka i WC, na podłodze duży taras, apartament rodzicielski z garderobą i piwnica i parking pełne tej właściwości
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces lumineux kerem hatemanim geula gazoz beach shouk hacarmel rue calme et ensoleillee a 1 minute de la plage
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces lumineux kerem hatemanim geula gazoz beach shouk hacarmel rue calme et ensoleillee a 1 minute de la plage
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces lumineux kerem hatemanim geula gazoz beach shouk hacarmel rue calme et ensoleillee a 1 minute de la plage
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces lumineux kerem hatemanim geula gazoz beach shouk hacarmel rue calme et ensoleillee a 1 minute de la plage
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces lumineux kerem hatemanim geula gazoz beach shouk hacarmel rue calme et ensoleillee a 1 minute de la plage
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces lumineux kerem hatemanim geula gazoz beach shouk hacarmel rue calme et ensoleillee a 1 minute de la plage
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,13M
Doskonałe inwestycje i bardzo przyjemne do życia W cichej i słonecznej ulicy, minutę od plaży i Hacarmel rynku, 3 przestronne pokoje 72m2 z 3 metrów wysokości pod sufitem, bardzo jasne 4 powietrza ekspozycji, zamknięty balkon z możliwością otwarcia, na 2. piętrze dobrze zachowanego budynku. …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a baka
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a baka
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a baka
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a baka
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a baka
Jerusalem, Izrael
od
$840,180
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się