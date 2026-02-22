Dzielnica mieszkaniowa A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine

Apartament ten położony jest na skrzyżowaniu Neve Tzedek, Florentine i dzielnicy Charles Clore Park, znajduje się w wyjątkowej lokalizacji zaledwie kilka minut spacerem od morza, Carmel rynku i tętniące życiem serce Tel Aviv. Elifelet Street jest znany z cichej i mieszkalnej atmosfery, a jednocześnie oferuje bezpośredni dostęp do najbardziej dynamicznych obszarów miasta: galerie sztuki, modne restauracje i malownicze kawiarnie. Budynek Nowy, wysokiej klasy budynek oferuje swoim mieszkańcom nowoczesne i bezpieczne środowisko życia z rzadkimi udogodnieniami w centrum Tel Awiwu: • 24- godzinna ochrona • Basen zewnętrzny • W pełni wyposażona siłownia • Trzy windy • Wspólne części utrzymywane ostrożnie Apartament • 2 pokoje - 50 m2 powierzchni mieszkalnej • Balkon 10 m2 z otwartym widokiem • Izba Bezpieczeństwa (Mamad) • 5 piętro • Prywatny parking i sąsiadująca piwnica Inne informacje • Wydatki miesięczne: 1,150 • Bieżący czynsz: 7,500 • Cena sprzedaży: 3550 000 Idealna nieruchomość do głównej rezydencji, stóp do ziemi lub wynajem inwestycji w poszukiwanym obszarze między morzem i centrum miasta.