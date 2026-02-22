  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine

Dzielnica mieszkaniowa A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,11M
;
5
Zostawić wniosek
ID: 33628
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Apartament ten położony jest na skrzyżowaniu Neve Tzedek, Florentine i dzielnicy Charles Clore Park, znajduje się w wyjątkowej lokalizacji zaledwie kilka minut spacerem od morza, Carmel rynku i tętniące życiem serce Tel Aviv. Elifelet Street jest znany z cichej i mieszkalnej atmosfery, a jednocześnie oferuje bezpośredni dostęp do najbardziej dynamicznych obszarów miasta: galerie sztuki, modne restauracje i malownicze kawiarnie. Budynek Nowy, wysokiej klasy budynek oferuje swoim mieszkańcom nowoczesne i bezpieczne środowisko życia z rzadkimi udogodnieniami w centrum Tel Awiwu: • 24- godzinna ochrona • Basen zewnętrzny • W pełni wyposażona siłownia • Trzy windy • Wspólne części utrzymywane ostrożnie Apartament • 2 pokoje - 50 m2 powierzchni mieszkalnej • Balkon 10 m2 z otwartym widokiem • Izba Bezpieczeństwa (Mamad) • 5 piętro • Prywatny parking i sąsiadująca piwnica Inne informacje • Wydatki miesięczne: 1,150 • Bieżący czynsz: 7,500 • Cena sprzedaży: 3550 000 Idealna nieruchomość do głównej rezydencji, stóp do ziemi lub wynajem inwestycji w poszukiwanym obszarze między morzem i centrum miasta.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme
Jerusalem, Izrael
od
$2,98M
Dzielnica mieszkaniowa Grand 4 pieces a renover dans le centre de tel aviv au calme superbe opportunitee
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,41M
Dzielnica mieszkaniowa Beau rez de jardin
Nahariya, Izrael
od
$1,505
Dzielnica mieszkaniowa Natanya south beach confort et Elegance duplex meuble avec vue mer
Netanya, Izrael
od
$2,70M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,07M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,11M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer
Dzielnica mieszkaniowa Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer
Dzielnica mieszkaniowa Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer
Dzielnica mieszkaniowa Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer
Dzielnica mieszkaniowa Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer
Dzielnica mieszkaniowa Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer
Aszdod, Izrael
od
$1,25M
Apartament 5 pokoje przekształcone w 4 na sprzedaż w Ashdod w nowej dzielnicy "MAR". 4 metry wysokości pod sufitem, klimatyzacja parking, taras 30 m2 widok na morze. Wysokie piętro w rezydencji z 3 windami w tym jednym z Shabbat blisko morza, szkoły, autobusy,
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Tres grand centre raanana immeuble recent
Dzielnica mieszkaniowa Tres grand centre raanana immeuble recent
Dzielnica mieszkaniowa Tres grand centre raanana immeuble recent
Dzielnica mieszkaniowa Tres grand centre raanana immeuble recent
Dzielnica mieszkaniowa Tres grand centre raanana immeuble recent
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Tres grand centre raanana immeuble recent
Dzielnica mieszkaniowa Tres grand centre raanana immeuble recent
Raanana, Izrael
od
$1,09M
Bardzo rzadko. Centrum miasta Raanana. Ulica ma unikalny zmysł blisko wszystkich. Duży i przestronny. Bardzo duży salon. Duże pokoje. Mamad. Parkowanie. Taras 13 m2
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Lideal appartement 2 pieces en bord de mer a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Lideal appartement 2 pieces en bord de mer a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Lideal appartement 2 pieces en bord de mer a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Lideal appartement 2 pieces en bord de mer a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Lideal appartement 2 pieces en bord de mer a ashdod
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Lideal appartement 2 pieces en bord de mer a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Lideal appartement 2 pieces en bord de mer a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$467,115
Jedyna rezydencja z 2 pokojami z balkonem nad morzem!!! Miejsce snu: przed plażą "Miami", gdzie znajdują się wszystkie restauracje i kawiarnie w modzie. Blisko supermarketu "Victory", catering "La Maconia", duży "Parc des Pirates", środek transportu... Unikalny w Ashdod, 2 pokoje 52 m2 z bal…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się