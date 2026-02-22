  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerusalem
  4. Dzielnica mieszkaniowa Rasco rare appartement neuf avec jardin prive dans immeuble renove jerusalem immobilier 026786595

Dzielnica mieszkaniowa Rasco rare appartement neuf avec jardin prive dans immeuble renove jerusalem immobilier 026786595

Jerusalem, Izrael
od
$937,365
;
Dzielnica mieszkaniowa Rasco rare appartement neuf avec jardin prive dans immeuble renove jerusalem immobilier 026786595
1
Zostawić wniosek
ID: 33391
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
W samym sercu poszukiwanej dzielnicy Rasco w Jerozolimie, odkryj ten piękny apartament o powierzchni 67 m2, położony na 1 piętrze budynku całkowicie odnowiony po TAMA z windą Szabat. Jasny salon z częściowo oddzieloną kuchnią otwiera się bezpośrednio na piękny ogrodzony ogród o powierzchni około 100 m2, w tym 15 m2 płytki w Tabu, oferując wyjątkową i rzadką przestrzeń na świeżym powietrzu w mieście. W apartamencie znajduje się duży bezpieczny pokój (Mamad), a także drugi pokój idealny do biura, sypialnia dziecięca lub dodatkowy pokój. Dzięki swojej ekspozycji zachodniej i południowej, nieruchomość cieszy się przyjemną naturalną jasność przez cały dzień, w cichym i mieszkalnym środowisku. Idealna okazja do komfortowego życia w Jerozolimie lub do bezpiecznej inwestycji nieruchomości w bardzo poszukiwanym obszarze.

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,98M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 3 pieces rue mendele a 1 min de la plage
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,22M
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Aszkelon, Izrael
od
$1,10M
Dzielnica mieszkaniowa Tournez la cle brossez vous les dents et dormez
Hadera, Izrael
od
$1,32M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,77M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Rasco rare appartement neuf avec jardin prive dans immeuble renove jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Izrael
od
$937,365
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Prix en baisse
Dzielnica mieszkaniowa Prix en baisse
Dzielnica mieszkaniowa Prix en baisse
Dzielnica mieszkaniowa Prix en baisse
Dzielnica mieszkaniowa Prix en baisse
Dzielnica mieszkaniowa Prix en baisse
Jerozolima, Izrael
od
$655,215
Twoja stopa w Jerozolimie! W nowym budynku, kilka ośrodków w centrum miasta, w cichej ulicy w pobliżu transportu i sklepów. Apartament posiada podwójne słońce ekspozycji (wschód i południe), mamad (sejf). 6 m2 piwnica i klimatyzacja. Pełna dostępność
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Bien situer
Dzielnica mieszkaniowa Bien situer
Jerozolima, Izrael
od
$1,787
Apartament w bardzo dobrym stanie, częściowo umeblowane, blisko transportu publicznego, wysoce zalecane
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon
Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon
Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon
Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon
Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon
Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,19M
4 pokoje, nowe w nowym budynku butikowym, przestronne i realizowane tylko z materiałów luksusowych, taras 12 m2, parking. 3 sypialnie, w tym sypialnia z łazienką, MAMAD i druga łazienka. Bardzo jasne z dużymi oknami i cicho. 5 minut od parku Hayarkon, 4 piętro, zwrócone na północ, południe i…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się