  4. Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement haut standing permis de construire projet de qualite

Raanana, Izrael
$1,77M
4
ID: 33620
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Petah Tikva Subdistrict
  • Miasto
    Raanana

O kompleksie

RAANANA - dystrykt Neve Zemer, PROJEKT WYSOKIEJ JAKOŚCI Nowy projekt w jednym z najbardziej poszukiwanych dzielnic Raanany! W high-end projektu 2 budynków 5 i 7 pięter Apartament 6 pokoje 156m2 + 12m2 taras piętro 5, 2 parking i 1 piwnica : Projekt zatwierdzenia pozwolenia Gwarancja bankowa Planowana dostawa: Początek 2028

Lokalizacja na mapie

