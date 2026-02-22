Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces neuf promoteur mekor haim

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
W poszukiwanym obszarze Mekor Haim, w pobliżu promenady parku HaMesila, który prowadzi bezpośrednio do Moshava Germanit, kilka minut od centrum handlowego Hadar i Talpiot Supermarkets - wszystko jest w zasięgu ręki!
W nowym budynku sklepowym zbudowanym przez dewelopera, Netę Lifshitz, z pięknym holem i windami Shabbat.
Nowy apartament 3 pokoje, 71 m2 plus przyjemny taras w pełni dostosowany do Soukka!
Oddzielna kuchnia, łazienka i pralnia, bezpieczny pokój (Mamad) i sypialnia master.
Bardzo bogate specyfikacje techniczne: system ogrzewania podłogowego i klimatyzacja.
Apartament posiada podziemny prywatny parking i dużą prywatną piwnicę znajduje się obok windy.
Obecnie, nowa linia tramwajowa jest w budowie kilka minut od budynku, będzie łączyć się bezpośrednio z centrum miasta i więcej.
Lokalizacja na mapie
Jerusalem, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.