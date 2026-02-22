  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces neuf promoteur mekor haim

Jerusalem, Izrael
$893,475
ID: 33396
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem

O kompleksie

W poszukiwanym obszarze Mekor Haim, w pobliżu promenady parku HaMesila, który prowadzi bezpośrednio do Moshava Germanit, kilka minut od centrum handlowego Hadar i Talpiot Supermarkets - wszystko jest w zasięgu ręki! W nowym budynku sklepowym zbudowanym przez dewelopera, Netę Lifshitz, z pięknym holem i windami Shabbat. Nowy apartament 3 pokoje, 71 m2 plus przyjemny taras w pełni dostosowany do Soukka! Oddzielna kuchnia, łazienka i pralnia, bezpieczny pokój (Mamad) i sypialnia master. Bardzo bogate specyfikacje techniczne: system ogrzewania podłogowego i klimatyzacja. Apartament posiada podziemny prywatny parking i dużą prywatną piwnicę znajduje się obok windy. Obecnie, nowa linia tramwajowa jest w budowie kilka minut od budynku, będzie łączyć się bezpośrednio z centrum miasta i więcej.

Jerusalem, Izrael
