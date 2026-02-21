  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerusalem
  4. Dzielnica mieszkaniowa 2 pieces spacieux standing

Dzielnica mieszkaniowa 2 pieces spacieux standing

Jerusalem, Izrael
od
$1,897
20.02.2026
$1,897
2.04.2025
$1,699
;
4
Zostawić wniosek
ID: 25650
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa ExclusivitE meier tower A vendre appartement de luxe boulevard rothschild
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,12M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,45M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$1,94M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,10M
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable bel appartement
Aszkelon, Izrael
od
$620,730
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa 2 pieces spacieux standing
Jerusalem, Izrael
od
$1,897
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Givat havradim limit rehavia
Dzielnica mieszkaniowa Givat havradim limit rehavia
Dzielnica mieszkaniowa Givat havradim limit rehavia
Dzielnica mieszkaniowa Givat havradim limit rehavia
Dzielnica mieszkaniowa Givat havradim limit rehavia
Dzielnica mieszkaniowa Givat havradim limit rehavia
Jerusalem, Izrael
od
$3,135
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces a bavli exclusivite
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces a bavli exclusivite
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces a bavli exclusivite
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces a bavli exclusivite
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces a bavli exclusivite
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,38M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Particulier
Dzielnica mieszkaniowa Particulier
Dzielnica mieszkaniowa Particulier
Dzielnica mieszkaniowa Particulier
Dzielnica mieszkaniowa Particulier
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Particulier
Dzielnica mieszkaniowa Particulier
Aszkelon, Izrael
od
$501,600
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się