Dzielnica mieszkaniowa Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer a andromeda reborn

Ten niezwykły apartament uosabia luksus i architektoniczną doskonałość. Ten ekskluzywny obiekt o imponującej powierzchni 414 m2 oferuje również taras panoramiczny o powierzchni około 133 m2 z widokiem na morze.
Położony w prestiżowym kompleksie mieszkalnym Andromeda Reborn, zaledwie 500 metrów od spokojnych wybrzeży z widokiem na port Jaffa, nieruchomość ta oferuje wyjątkowe doświadczenie życiowe. Zaprojektowany do oddychania wyrafinowania i elegancji, ten apartament został starannie zaprojektowany, aby stworzyć atmosferę spokoju i stylu.
Główne cechy:
- Łączna liczba sztuk: 8
- Liczba pokoi: 7 (w tym 5 apartamentów rodzicielskich)
- Ilość łazienek: 5 (w tym z sauna- hammam i pływającą wanną)
- Liczba kosmetyków: 2
- Mamad (silny pokój) - niezależne zakwaterowanie o powierzchni 41 m2, położone na poziomie parkingu, z prywatnym wejściem zarejestrowanym w rejestrze gruntów.
- Custom kuchnia w stylu rustykalnym z dużą spiżarnią.
- Wysokie sufity około 4 metrów.
- Szklane zatoki.
- Naturalny marmur używany wewnątrz i na zewnątrz.
- Stolarka w całym domu.
- Zintegrowana technologia automatyki domowej.
- Niezależna klimatyzacja dla każdego pokoju.
- Zintegrowany system audio z wbudowanymi głośnikami.
- Zaawansowany system bezpieczeństwa z kamerami.
- Zewnętrzna ochrona gołębia.
- Zaawansowany system nawadniania.
- Fakultatywne jacuzzi.
- Parking: 4 standardowe miejsca parkingowe w podziemnym parkingu projektu.
Kompleks mieszkalny Andromeda Reborn:
Kompleks mieszkalny Andromeda Reborn to prestiżowy projekt położony na historycznym wzgórzu Andromède, w Old Jaffa, łączący bogate dziedzictwo okolicy z nowoczesnym luksusem. Kompleks składa się z dwóch eleganckich ośmiopiętrowych budynków, w tym sześciu poziomów mieszkalnych i dwóch podziemnych poziomów dla prywatnego parkingu i przechowywania, dla komfortu mieszkańców.
Architekt Alex Cohen i architekt wnętrz Itay Shmutar zaprojektowali projekt zainspirowany grecką architekturą i wybrzeżem Morza Śródziemnego, harmonijnie integrując strukturę z malowniczym położeniem Starego Jaffa. Projekt koncentruje się na wysokiej jakości wykończeniach i zawiera innowacyjne elementy konstrukcyjne, które spełniają najwyższe standardy.
Mieszkańcy korzystają z wielu wysokiej klasy udogodnień, w tym prywatnych na zewnątrz, bezchlorowy basen zasilany przez naturalny stół wodny w stałej temperaturze 24 ° C przez cały rok, centrum odnowy biologicznej i fitness, kawiarnia na miejscu, klub dla mieszkańców oraz całodobowa obsługa zarządzania i bezpieczeństwa. Ta ekskluzywna oferta oferuje spokojne i wyrafinowane doświadczenie życiowe w jednym z najbardziej popularnych dzielnic w regionie.
