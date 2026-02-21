Dzielnica mieszkaniowa Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer a andromeda reborn

  1. Realting.com
Tel-Awiw, Izrael
$14,11M
20.02.2026
$14,11M
29.06.2025
$12,64M
20
ID: 26562
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Ten niezwykły apartament uosabia luksus i architektoniczną doskonałość. Ten ekskluzywny obiekt o imponującej powierzchni 414 m2 oferuje również taras panoramiczny o powierzchni około 133 m2 z widokiem na morze. Położony w prestiżowym kompleksie mieszkalnym Andromeda Reborn, zaledwie 500 metrów od spokojnych wybrzeży z widokiem na port Jaffa, nieruchomość ta oferuje wyjątkowe doświadczenie życiowe. Zaprojektowany do oddychania wyrafinowania i elegancji, ten apartament został starannie zaprojektowany, aby stworzyć atmosferę spokoju i stylu. Główne cechy: - Łączna liczba sztuk: 8 - Liczba pokoi: 7 (w tym 5 apartamentów rodzicielskich) - Ilość łazienek: 5 (w tym z sauna- hammam i pływającą wanną) - Liczba kosmetyków: 2 - Mamad (silny pokój) - niezależne zakwaterowanie o powierzchni 41 m2, położone na poziomie parkingu, z prywatnym wejściem zarejestrowanym w rejestrze gruntów. - Custom kuchnia w stylu rustykalnym z dużą spiżarnią. - Wysokie sufity około 4 metrów. - Szklane zatoki. - Naturalny marmur używany wewnątrz i na zewnątrz. - Stolarka w całym domu. - Zintegrowana technologia automatyki domowej. - Niezależna klimatyzacja dla każdego pokoju. - Zintegrowany system audio z wbudowanymi głośnikami. - Zaawansowany system bezpieczeństwa z kamerami. - Zewnętrzna ochrona gołębia. - Zaawansowany system nawadniania. - Fakultatywne jacuzzi. - Parking: 4 standardowe miejsca parkingowe w podziemnym parkingu projektu. Kompleks mieszkalny Andromeda Reborn: Kompleks mieszkalny Andromeda Reborn to prestiżowy projekt położony na historycznym wzgórzu Andromède, w Old Jaffa, łączący bogate dziedzictwo okolicy z nowoczesnym luksusem. Kompleks składa się z dwóch eleganckich ośmiopiętrowych budynków, w tym sześciu poziomów mieszkalnych i dwóch podziemnych poziomów dla prywatnego parkingu i przechowywania, dla komfortu mieszkańców. Architekt Alex Cohen i architekt wnętrz Itay Shmutar zaprojektowali projekt zainspirowany grecką architekturą i wybrzeżem Morza Śródziemnego, harmonijnie integrując strukturę z malowniczym położeniem Starego Jaffa. Projekt koncentruje się na wysokiej jakości wykończeniach i zawiera innowacyjne elementy konstrukcyjne, które spełniają najwyższe standardy. Mieszkańcy korzystają z wielu wysokiej klasy udogodnień, w tym prywatnych na zewnątrz, bezchlorowy basen zasilany przez naturalny stół wodny w stałej temperaturze 24 ° C przez cały rok, centrum odnowy biologicznej i fitness, kawiarnia na miejscu, klub dla mieszkańców oraz całodobowa obsługa zarządzania i bezpieczeństwa. Ta ekskluzywna oferta oferuje spokojne i wyrafinowane doświadczenie życiowe w jednym z najbardziej popularnych dzielnic w regionie.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

