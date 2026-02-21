  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerusalem
  4. Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a jerusalem

Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a jerusalem

Jerusalem, Izrael
od
$974,045
;
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a jerusalem
1
Zostawić wniosek
ID: 33841
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale
Jerozolima, Izrael
od
$586,245
Dzielnica mieszkaniowa Appartement renove a deux pas de la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,72M
Dzielnica mieszkaniowa Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$4,67M
Dzielnica mieszkaniowa Charmand trois pieces dans le quartier prise de florentineherzl
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,32M
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement bonne occasion investi
Jerozolima, Izrael
od
$1,44M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$974,045
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A louer phenomenal cottage neuf a ashdod quartier youd zayin
Dzielnica mieszkaniowa A louer phenomenal cottage neuf a ashdod quartier youd zayin
Dzielnica mieszkaniowa A louer phenomenal cottage neuf a ashdod quartier youd zayin
Dzielnica mieszkaniowa A louer phenomenal cottage neuf a ashdod quartier youd zayin
Dzielnica mieszkaniowa A louer phenomenal cottage neuf a ashdod quartier youd zayin
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A louer phenomenal cottage neuf a ashdod quartier youd zayin
Dzielnica mieszkaniowa A louer phenomenal cottage neuf a ashdod quartier youd zayin
Aszdod, Izrael
od
$6,270
Do wynajęcia: Phenomenal Cottage Nine w Ashdod - Youd Zayin District???? ✨ Luksus - Komfort - Hojne przestrzenie - Natychmiastowa dostawa! Ten wyjątkowy, nowy domek położony jest w poszukiwanej okolicy Youd Zayin w Ashdod i oferuje niezrównaną jakość życia na powierzchni 200 m2, 100 m2 tara…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Affaire exceptionnellecoup de fusil
Dzielnica mieszkaniowa Affaire exceptionnellecoup de fusil
Dzielnica mieszkaniowa Affaire exceptionnellecoup de fusil
Dzielnica mieszkaniowa Affaire exceptionnellecoup de fusil
Dzielnica mieszkaniowa Affaire exceptionnellecoup de fusil
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Affaire exceptionnellecoup de fusil
Dzielnica mieszkaniowa Affaire exceptionnellecoup de fusil
Aszkelon, Izrael
od
$648,945
Wyjątkowy przypadek, którego nie należy przegapić agamim, mały budynek o 2 piętrach, rdj 4 p od 104 m2 + ogród o powierzchni 200 m2, piwnica i parking - Jesteś w drodze. super prosponder inwestycji lub siedlisk BUDOWANIE 2 LAT
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Vue mer imprenable immeuble avec facilities jaccuzi sauna piscine a 2 pas de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Vue mer imprenable immeuble avec facilities jaccuzi sauna piscine a 2 pas de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Vue mer imprenable immeuble avec facilities jaccuzi sauna piscine a 2 pas de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Vue mer imprenable immeuble avec facilities jaccuzi sauna piscine a 2 pas de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Vue mer imprenable immeuble avec facilities jaccuzi sauna piscine a 2 pas de la mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Vue mer imprenable immeuble avec facilities jaccuzi sauna piscine a 2 pas de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Vue mer imprenable immeuble avec facilities jaccuzi sauna piscine a 2 pas de la mer
Aszkelon, Izrael
od
$344,850
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się