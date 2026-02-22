Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement renove avec des prestations haut de gamme

  1. Realting.com
  Superbe appartement renove avec des prestations haut de gamme

Jerozolima, Izrael
$1,43M
ID: 33607
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

O kompleksie

Przeniesienie
Wspaniały apartament, 4 sypialnie + jeden wynajęty apartament obok apartamentu, pozwolenie na usunięcie balkonu z pokoju, wspaniałe widoki

Jerozolima, Izrael
