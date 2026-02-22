Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces

  1. Realting.com
Nahariya, Izrael
od
$376,200
;
8
ID: 33588
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Północny
  • Okolica
    Acre Subdistrict
  • Wioska
    Nahariya
  • Miasteczko
    Nahariyya

O kompleksie

APARTEMENT 3 PIEKY QUARTIEN EIN SARA PROCHE CANYON ET MER POTENTIEL BEAU

Lokalizacja na mapie

Nahariya, Izrael
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Dzielnica mieszkaniowa Shimon perez 4 pieces dans nouveau quartier
Dzielnica mieszkaniowa Shimon perez 4 pieces dans nouveau quartier
Dzielnica mieszkaniowa Shimon perez 4 pieces dans nouveau quartier
Dzielnica mieszkaniowa Shimon perez 4 pieces dans nouveau quartier
Dzielnica mieszkaniowa Shimon perez 4 pieces dans nouveau quartier
Dzielnica mieszkaniowa Shimon perez 4 pieces dans nouveau quartier
Nahariya, Izrael
od
$579,975
Położony w nowej dzielnicy Shimon Peres Nahariya, ten przestronny 4-pokojowy apartament o powierzchni około 120 m2 oferuje jasny salon z balkonem z otwartym widokiem. Blisko centrum handlowego Arena, dworca kolejowego i terenów zielonych
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 4 pieces a kiryat sanz rue yehuda hanassi netanya
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 4 pieces a kiryat sanz rue yehuda hanassi netanya
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 4 pieces a kiryat sanz rue yehuda hanassi netanya
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 4 pieces a kiryat sanz rue yehuda hanassi netanya
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 4 pieces a kiryat sanz rue yehuda hanassi netanya
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 4 pieces a kiryat sanz rue yehuda hanassi netanya
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 4 pieces a kiryat sanz rue yehuda hanassi netanya
Netanya, Izrael
od
$771,210
Yehuda Hanassi Street, w poszukiwanej dzielnicy Kiryat Sanz w Netanya, w cichym i dobrze obsługiwanym środowisku mieszkalnym. 4 pokojowe mieszkanie z Mamad, około 110 m2, znajduje się na 5 piętrze na 6. Odnowiony i wzmocniony budynek w ramach niedawno ukończonego projektu TAMA 38. Jednost…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer
Aszdod, Izrael
od
$736,725
Postrzał! na sprzedaż rue Rogozin apartament do renowacji widok na morze! Wartość tego produktu raz odnowiony może przekroczyć 3 miliony... Mamad, klimatyzacja, parking, bardzo centralny. Budynek z 2 windami, w tym jednym z szabat
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
