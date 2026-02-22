  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Super appartement neuf

Jerozolima, Izrael
od
$808,830
;
1
Zostawić wniosek
ID: 33465
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Nowy apartament trzypokojowy, zbudowany przez przedsiębiorcę, w Kiryat Yovel. Balkon z zupą Jasny Obszar cichy Parking prywatny Blisko sklepów i synagogów

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
