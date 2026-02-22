  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda

Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,98M
;
10
ID: 33581
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Na sprzedaż wyłącznie W nowej dzielnicy północnej W prestiżowej wieży Nehardea Na 11 piętrze, otwarty i zielony widok Twarzą do ulicy 4.5 pokój apartament z dużym wspólnym obszarem 127,6 m2 + 12 m2 słonecznego tarasu Mieszkanie jest potrójnie klimatyzowane. Bardzo jasne i ciche Zawiera łazienkę z prysznicem i pokój z podwójnym prysznicem. Parking podziemny jest dostępny w Tabu. Apartament posiada luksusową halę wejściową, całodobową ochronę, basen i klub dla mieszkańców. Obecnie wynajmowane

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

