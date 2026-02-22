  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,98M
;
9
ID: 33630
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

NEVE TZEDEK - FACE SEA Apartament 2 pokoje - Niedawny budynek stojący Lokalizacja: Serce Neve Tzedek, jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic Tel Awiwu Twarzą do morza i Tayelet W pobliżu: kawiarnie, sklepy, Suzanne Dellal, restauracje, galerie, transport Opis własności: Powierzchnia wewnętrzna: ok. 79 m2 Na zewnątrz: ok. 10 m2 balkonów Typologia: 2 sztuki Naturalna jasność Optymalizacja głośności Ukończenie hip- end Korzyści: W pełni umeblowane i wyposażone (pod klucz) Niedawny budynek stojący Winda Prywatne miejsce parkingowe Nowoczesne i dobrze utrzymane obszary wspólne Korzyści sektorowe: Historyczny kwartał, wiejska atmosfera Wysokie zapotrzebowanie, klienci lokalni i międzynarodowi Morze, kultura, zakupy i gastronomia pieszo Cena wnioskowana: 6.700.000 Bardzo sprzedający się klient - możliwy margines handlowy dla poważnego nabywcy

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

