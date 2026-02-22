  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Grand 4 pieces a renover dans le centre de tel aviv au calme superbe opportunitee

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,41M
;
3
ID: 33559
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Nowy w sprzedaży wyłącznie W samym sercu miasta, cichej i uroczej ulicy blisko teatrów 12 Yosef Eliyahu Street Mieszkanie 111 m2, 1 piętro z windą Aby być całkowicie odnowione Potrójna ekspozycja (Wschód, Zachód i Południe) Otoczony zielenią

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

