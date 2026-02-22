Dzielnica mieszkaniowa For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Na sprzedaż - Apartament 3 pokoje idealne do inwestycji, foot- to- ziemi lub pierwszego nabycia
?? Cicha ulica w pobliżu Bofrachehov i morze - Tel Awiw-Jaffa
Cena: 4,440000
Znajduje się w nowym i bardzo poszukiwanym budynku, ten apartament cieszy się centralnej lokalizacji, oferując wyjątkowy spokój, w samym sercu Tel Awiwu.
Główne cechy:
• 3 sztuki
• 2 sypialnie
• 60 m2
• Balkon
• 1 piętro na 5 z windą
• Mamad (sejf)
• Balkon tylny słoneczny, cichy i intymny
• Jasne mieszkanie z inteligentną dystrybucją, stan jako nowy
• Zarejestrowany parking na Tabu - mechaniczny system parkowania
?? Lokalizacja Premium:
W odległości krótkiego spaceru od plaży, kawiarni, obszarów handlowych, ośrodków kulturalnych i transportu publicznego.
Obecnie wynajmowane: 10 000 miesięcznie
Nieruchomości Premium
Opłaty Agencji: 2% + VAT
Licencja nr 31928721
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
