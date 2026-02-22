  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,40M
5
ID: 33549
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Na sprzedaż - Apartament 3 pokoje idealne do inwestycji, foot- to- ziemi lub pierwszego nabycia ?? Cicha ulica w pobliżu Bofrachehov i morze - Tel Awiw-Jaffa Cena: 4,440000 Znajduje się w nowym i bardzo poszukiwanym budynku, ten apartament cieszy się centralnej lokalizacji, oferując wyjątkowy spokój, w samym sercu Tel Awiwu. Główne cechy: • 3 sztuki • 2 sypialnie • 60 m2 • Balkon • 1 piętro na 5 z windą • Mamad (sejf) • Balkon tylny słoneczny, cichy i intymny • Jasne mieszkanie z inteligentną dystrybucją, stan jako nowy • Zarejestrowany parking na Tabu - mechaniczny system parkowania ?? Lokalizacja Premium: W odległości krótkiego spaceru od plaży, kawiarni, obszarów handlowych, ośrodków kulturalnych i transportu publicznego. Obecnie wynajmowane: 10 000 miesięcznie Nieruchomości Premium Opłaty Agencji: 2% + VAT Licencja nr 31928721

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

