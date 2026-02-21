  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Sde dov residences de luxe en front de mer a tel aviv une opportunite unique

Dzielnica mieszkaniowa Sde dov residences de luxe en front de mer a tel aviv une opportunite unique

Tel-Awiw, Izrael
od
$768,075
;
5
Zostawić wniosek
ID: 33848
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Vos bureaux prets a accueillir votre activite a givat shaul jerusalem immobilier 026786595
Jerozolima, Izrael
od
$2,038
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,98M
Dzielnica mieszkaniowa Grand 4 pieces a renover dans le centre de tel aviv au calme superbe opportunitee
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,41M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement duplex concu architecturalement a tel aviv nord
Tel-Awiw, Izrael
od
$4,55M
Dzielnica mieszkaniowa Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Tel-Awiw, Izrael
od
$4,00M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Sde dov residences de luxe en front de mer a tel aviv une opportunite unique
Tel-Awiw, Izrael
od
$768,075
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion
Aszdod, Izrael
od
$705,375
Apartament 4 pokoje 115 m2 1 piętro Ulica Kinneret 1 balkon 1 parking Natychmiastowa dostawa
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces a bavli exclusivite
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces a bavli exclusivite
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces a bavli exclusivite
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces a bavli exclusivite
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces a bavli exclusivite
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,38M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Rdj 4 p barnea
Dzielnica mieszkaniowa Rdj 4 p barnea
Dzielnica mieszkaniowa Rdj 4 p barnea
Dzielnica mieszkaniowa Rdj 4 p barnea
Dzielnica mieszkaniowa Rdj 4 p barnea
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Rdj 4 p barnea
Dzielnica mieszkaniowa Rdj 4 p barnea
Aszkelon, Izrael
od
$642,675
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się