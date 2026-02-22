  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces rue lapin tel aviv immeuble neuf apres tama 300m de la mer vue degagee

Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces rue lapin tel aviv immeuble neuf apres tama 300m de la mer vue degagee

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,46M
;
10
ID: 33632
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Położony w cichej ulicy o charakterze europejskim, między Neve Tzedek, Kerem HaTeimanim i nabrzeża morskiego (300 m). Popularny obszar z treed aleje, kawiarnie, sklepy i duch wsi. Pieszo: plaże, Tayelet, Carmel, Shabazi, Herzl, restauracje, przyszłe tramwaje. O 70 m2 na 1 piętrze z otwartym widokiem (niemożliwe śruby) Nowy budynek sklepowy (Gidi Bar Orian). Eggersmann Kitchen. Klimatyzacja Fujitsu VRF. Parking mechaniczny (górna platforma). Piwnica ~ 5 m2. Ekspozycja na południe / zachód Nowe mieszkanie przed sprzedażą Aktualizacja ceny: 4.650.000

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

