Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon

APARTAMENT 4 CZĘŚCI Z WIDOKIEM - DWA NIE Z GORDONÓW
Powierzchnia: 94 m2 zbudowany + 10 m2 taras
Podłoga: 1 z 7
Części: 4
3 sypialnie
2 łazienki
Parking: 2
Odkryj doskonałą równowagę między komfortem, stylem i uprzywilejowaną lokalizacją w tym wspaniałym 4-pokojowym apartamencie w samym sercu Tel Awiwu. Położony na Gordon Street, ta nieruchomość oferuje idealne miejskie stylu życia - zaledwie minutę spacerem od kawiarni, restauracji, plaż, hoteli, synagogi, siłowni i supermarketów. Wszystko czego potrzebujesz codziennie jest w zasięgu ręki.
Cena: 9,500,000 IL
Skontaktuj się z nami, aby zorganizować wizytę.
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.