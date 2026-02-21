  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,98M
20.02.2026
$2,98M
9.04.2025
$2,67M
;
5
Zostawić wniosek
ID: 25716
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
APARTAMENT 4 CZĘŚCI Z WIDOKIEM - DWA NIE Z GORDONÓW Powierzchnia: 94 m2 zbudowany + 10 m2 taras Podłoga: 1 z 7 Części: 4 3 sypialnie 2 łazienki Parking: 2 Odkryj doskonałą równowagę między komfortem, stylem i uprzywilejowaną lokalizacją w tym wspaniałym 4-pokojowym apartamencie w samym sercu Tel Awiwu. Położony na Gordon Street, ta nieruchomość oferuje idealne miejskie stylu życia - zaledwie minutę spacerem od kawiarni, restauracji, plaż, hoteli, synagogi, siłowni i supermarketów. Wszystko czego potrzebujesz codziennie jest w zasięgu ręki. Cena: 9,500,000 IL Skontaktuj się z nami, aby zorganizować wizytę.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
