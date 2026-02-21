Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon

APARTAMENT 4 CZĘŚCI Z WIDOKIEM - DWA NIE Z GORDONÓW Powierzchnia: 94 m2 zbudowany + 10 m2 taras Podłoga: 1 z 7 Części: 4 3 sypialnie 2 łazienki Parking: 2 Odkryj doskonałą równowagę między komfortem, stylem i uprzywilejowaną lokalizacją w tym wspaniałym 4-pokojowym apartamencie w samym sercu Tel Awiwu. Położony na Gordon Street, ta nieruchomość oferuje idealne miejskie stylu życia - zaledwie minutę spacerem od kawiarni, restauracji, plaż, hoteli, synagogi, siłowni i supermarketów. Wszystko czego potrzebujesz codziennie jest w zasięgu ręki. Cena: 9,500,000 IL Skontaktuj się z nami, aby zorganizować wizytę.