  Dzielnica mieszkaniowa Elegance contemporaine avec vue panoramique vivre en hauteur a jerusalem jerusalem immobilier 026786595

Dzielnica mieszkaniowa Elegance contemporaine avec vue panoramique vivre en hauteur a jerusalem jerusalem immobilier 026786595

Jerozolima, Izrael
od
$736,725
;
6
ID: 33523
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

O kompleksie

W niedawnej rezydencji w dzielnicy Kiryat Yovel, odkryj wspaniały apartament dwupokojowy, nowoczesny, jasny i doskonale utrzymany. Położony na 11 piętrze budynku wybudowanego w 2023 roku z windą Shabbat, oferuje powierzchnię 50 m2 rozciągniętą przez balkon 4 m2 z niezakłóconym widokiem panoramicznym na zachód. Przestronny i jasny salon otwiera się na nowoczesną kuchnię, apartament posiada komfortową sypialnię ze zintegrowaną mamadą i elegancką łazienką. Prywatna piwnica i podziemny parking uzupełniają tę nieruchomość. Sklepy, usługi i tramwaje są bezpośrednio u podnóża budynku, zapewniając wyjątkowy komfort życia. Obecnie wynajęty 4,800

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
