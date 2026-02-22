Dzielnica mieszkaniowa Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv

  1. Realting.com
Tel-Awiw, Izrael
$6,52M
4
ID: 33551
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Luksusowy apartament na sprzedaż 4,5 pokoi Wyjątkowa rezydencja bardzo high-end znajduje się w samym sercu Namal de Tel Aviv, oferując wspaniałe panoramiczne widoki na morze, zdecydowanie bez przeszkód. Szczegóły właściwości Powierzchnia wnętrza: 177 m2 Balkon: 18 m2 Piętro: 6. Parking: 2 miejsca Stan: W pełni umeblowany Widok: Otwarty widok na Morze Śródziemne Wysokokońcowe usługi i wykończenia Meble projektowe Poltrona Frau Elektryczny system automatyzacji domu Szkło w całym mieszkaniu Ogrzewanie naziemne we wszystkich pomieszczeniach wodnych System audio zintegrowany z sufitem w salonie Cena: 20 800 000 Nieruchomości Premium Opłaty Agencji: 2% + VAT

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

