  4. Dzielnica mieszkaniowa Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon

Dzielnica mieszkaniowa Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon

Tel-Awiw, Izrael
od
$4,67M
;
10
ID: 33561
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Nowy na ekskluzywną sprzedaż! Unikalny, ekskluzywny i rzadki majątek. Położony w cichej i bukollic ulicy alei Yehuda Maccabi, w pobliżu parku Hayarkon, na wsi, spektakularny dwupoziomowy apartament, kąpany w świetle, rozłożone na dwóch poziomach z windą obsługującą oba piętra. W luksusowym budynku tylko 4 apartamenty. Na niższym poziomie, 119 m2 powierzchni mieszkalnej, plus otwarty balkon 21 m2 z przodu. I słoneczny taras o powierzchni 12 m2 z tyłu. (Możliwość zakwaterowania 3 przestronne sypialnie) Prawdziwy przestronny salon Luksusowy apartament master + Łazienka główna. Na piętrze, 32 m2 salon z łazienką, aneksem kuchennym i sypialnią. I panoramiczny taras dachowy o powierzchni 91 m2, oferujący niezakłócony widok. Apartament posiada 2 miejsca parkingowe (on line). Mieszkanie jest starannie utrzymane i odnowione, z wysokiej klasy usług: Inteligentna energia elektryczna Ogrzewanie podłogi, parkiet.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

