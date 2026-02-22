  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement immeuble recent proche de tous les commerces ecole ariel synagogues

Raanana, Izrael
od
$987,525
;
5
ID: 33439
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Petah Tikva Subdistrict
  • Miasto
    Raanana

O kompleksie

Przeniesienie
Apartament 4 pokoje z mamadem. 2 łazienki. taras o powierzchni 12 m2. 4 piętro. Nowoczesna kuchnia. Blisko wszystkich sklepów.

Lokalizacja na mapie

Raanana, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

