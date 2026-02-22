Dzielnica mieszkaniowa Un appartement familial lumineux a louer au coeur de mekor baruch jerusalem immobilier 026786595

W samym sercu poszukiwanej dzielnicy Mekor Baruch w Jerozolimie, ten przestronny apartament o powierzchni 110 m2 oferuje komfortowe i spokojne środowisko życia, idealne dla rodziny. Położony na 3 piętrze z windą, cieszy się piękną jasność i cichą atmosferę. Apartament składa się z 5 dobrze urządzonych pokoi, w tym apartament master, funkcjonalnej niezależnej kuchni z bezpośrednim dostępem do przyjemnego tarasu 8 m2, idealny do posiłków dziennych. Przestrzenie są hojne i praktyczne, w odpowiednim stanie umożliwiającym natychmiastową instalację. Rzadki obiekt do wynajęcia, łączący powierzchnię, komfort i centralne położenie. Rashi Street 109, Jerozolima Czynsz: 14000 Dostępny natychmiast