Dzielnica mieszkaniowa En plein coeur du centre ville de jerusalem

Jerozolima, Izrael
$830,775
7
ID: 33386
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

O kompleksie

W centrum miasta, po stronie wielkich synagogów, , w pobliżu Mamilla i David cytadel HOTEL 7 minut spacerem, w pięknym luksusowym budynku z strażnikiem 24 / 24, basen, siłownia i jacuzzi. Bardzo ładne 2 pokoje na sprzedaż 45 m2 netto (powierzchnia izraelska 52 m2) bardzo dobrze urządzone i słoneczne, z otwartym widokiem + 1 miejsce parkingowe i 1 piwnica. rzadko i natychmiast dostępny.

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

