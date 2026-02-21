  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa Holyland bait vagan jersalem

Dzielnica mieszkaniowa Holyland bait vagan jersalem

Jerozolima, Izrael
od
$4,58M
20.02.2026
$4,58M
21.05.2025
$4,21M
;
6
Zostawić wniosek
ID: 26087
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
W słynnym projekcie Holylanda. Ekstremalny penthouse na sprzedaż, oferujący panoramiczne widoki na całą Jerozolimę, znajduje się na najwyższym piętrze wieży. Penthaouse składa się z 4 sypialni + jedna sypialnia rodzinna, przestronna kuchnia, z podwójnym salonem, który z widokiem na taras 65 m2, bardzo piękna wysokość pod sufitem jakości korzyści wewnętrzne. produkt z wyjątkiem.

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse a vendre a jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$9,09M
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$1,32M
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces investissement
Jerozolima, Izrael
od
$815,100
Dzielnica mieszkaniowa Appartements a vendre a tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,25M
Dzielnica mieszkaniowa Grand jardin
Jerusalem, Izrael
od
$2,66M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Holyland bait vagan jersalem
Jerozolima, Izrael
od
$4,58M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Proche de la mer
Aszkelon, Izrael
od
$1,98M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement renove de 3 pieces superficie 70m2 bayit vegan jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement renove de 3 pieces superficie 70m2 bayit vegan jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement renove de 3 pieces superficie 70m2 bayit vegan jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement renove de 3 pieces superficie 70m2 bayit vegan jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$783,750
Odnowiony 3 pokojowe mieszkanie 70m2 - Bayit Vegan Jerozolima 2. piętro, ekspozycja na wschód-zachód Salon, jadalnia, kuchnia 2 sypialnie, 1 prysznic, 2 toalety Klimatyzacja, Shemech doud, grillowanie, drzwi pancerne 1 parking, Odnowiony 2 lata temu Cena: 2 500 000sh (Cena ta nie obejmuje na…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations calme clair dans un bel immeuble dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand haut standing investi luxueux magnifique proche de l
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations calme clair dans un bel immeuble dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand haut standing investi luxueux magnifique proche de l
Bat Jam, Izrael
od
$1,56M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się