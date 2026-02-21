  1. Realting.com
  Situe en plein coeur de tel aviv dans la rue pinsker cet appartement se trouve a seulement quelques pas de la plage des centres commerciaux des restaurants et de tout ce que la ville a a offrir

Dzielnica mieszkaniowa Situe en plein coeur de tel aviv dans la rue pinsker cet appartement se trouve a seulement quelques pas de la plage des centres commerciaux des restaurants et de tout ce que la ville a a offrir

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,98M
20.02.2026
$1,98M
15.05.2025
$1,77M
;
9
ID: 25983
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Apartament znajduje się w samym sercu Tel Awiwu, przy ulicy Pinsker, zaledwie kilka kroków od plaży, centrów handlowych, restauracji i wszystkiego, co miasto ma do zaoferowania. - 81 m2 netto _ 2 sypialnie _ 2 łazienki - Taras słoneczny o powierzchni 7 m2 - 4 piętro. - Potrójne narażenie - Podnieś - Parking - Mamad - Tofes 4 otrzymany Cena: 6,300,000 Nis

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
Kwota pożyczki
Terminy
Terminy
Płatność miesięczna
Płatność miesięczna
