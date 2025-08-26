Dzielnica mieszkaniowa En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel

  1. Realting.com
Jerozolima, Izrael
od
$824,100
26.08.2025
$824,100
14.07.2025
$771,632
;
6
ID: 26796
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 26.08.2025

Lokalizacja

  Kraj
    Izrael
  Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  Miasto
    Jerozolima

O kompleksie

Projekt mieszkalny na Kiriat Menahem graniczy z kiriat yovel składa się z 2 wież o 31 piętrze i 3 budynków o 9 piętrach, projekt znajduje się u podnóża nowego Tramway. Duży wybór mieszkania z 3 pokoi do penthouse. parking dla każdego mieszkania. Elastyczny harmonogram z łatwością płatności. Dostarczono 4 lata.

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Realting.com
Udać się