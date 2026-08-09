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Bliźniaki na sprzedaż w Jerozolima, Izrael

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2 obiekty total found
Bliźniak 5 pokojów w Jerozolima, Izrael
Bliźniak 5 pokojów
Jerozolima, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 107 m²
Blisko Beit Vegan, w sercu Ramat Charet. Bardzo rzadkie i wyjątkowe na rynku! W cichej małe…
$1,50M
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Bliźniak 4 pokoi w Jerusalem, Izrael
Bliźniak 4 pokoi
Jerusalem, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 112 m²
Centralna i spokojna lokalizacja z widokiem na promenadę Bright 4-room duplex w pobliżu Emek…
$1,09M
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Parametry nieruchomości w Jerozolima, Izrael

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