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Bliźniaki na sprzedaż w Jerozolima (dystrykt), Izrael

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4 obiekty total found
Bliźniak 2 pokoi w Jerozolima, Izrael
Bliźniak 2 pokoi
Jerozolima, Izrael
Pokoje 2
Powierzchnia 38 m²
Centrum miasta, w cichej i malowniczej małej ślepej uliczce, mieszkanie 2 pokoje dwuosobowe,…
$591,500
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Bliźniak 2 pokoi w Jerozolima, Izrael
Bliźniak 2 pokoi
Jerozolima, Izrael
Pokoje 2
Powierzchnia 38 m²
Centrum miasta, w cichej i malowniczej małej ślepej uliczce, mieszkanie 2 pokoje dwuosobowe,…
$524,825
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Bliźniak 5 pokojów w Jerozolima, Izrael
Bliźniak 5 pokojów
Jerozolima, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 107 m²
Blisko Beit Vegan, w sercu Ramat Charet. Bardzo rzadkie i wyjątkowe na rynku! W cichej małe…
$1,52M
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Bliźniak 4 pokoi w Jerusalem, Izrael
Bliźniak 4 pokoi
Jerusalem, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 112 m²
Centralna i spokojna lokalizacja z widokiem na promenadę Bright 4-room duplex w pobliżu Emek…
$1,09M
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Parametry nieruchomości w Jerozolima (dystrykt), Izrael

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