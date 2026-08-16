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Dom wolnostojący na sprzedaż w Jerozolima (dystrykt), Izrael

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Jerusalem
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Dom wolnostojący Usuwać
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5 obiektów total found
Dom wolnostojący 5 pokojów w Jerozolima, Izrael
Dom wolnostojący 5 pokojów
Jerozolima, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 165 m²
Wspaniały jednopiętrowy 5 pokojowy dom jak nowy! Prywatne wejście od ulicy, 4 orientacje, ok…
$2,10M
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Jerozolima, Izrael
Dom wolnostojący 5 pokojów
Jerozolima, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 220 m²
W sercu Bait Vegan, bardzo ładny domek o powierzchni 220 m2 z tarasem 120 m2 + 120 m2 ogród …
$2,55M
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Jerozolima, Izrael
Dom wolnostojący 6 pokojów
Jerozolima, Izrael
Pokoje 6
Powierzchnia 240 m²
Nieruchomość, o której mowa, to dobrze utrzymany dom częściowo oddzielony położony na cichej…
$3,30M
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Jerusalem, Izrael
Dom wolnostojący 5 pokojów
Jerusalem, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 140 m²
Na sprzedaż - Armon Hanatsiv, Eliyahu Hakim Street Uroczy dom rodzinny z ogrodem i budynkiem…
$1,86M
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Jerusalem, Izrael
Dom wolnostojący 6 pokojów
Jerusalem, Izrael
Pokoje 6
Powierzchnia 200 m²
Cremieux 18 - Domek 200 m2 na 4 poziomach Ogród 190 m2 Kompleks 4 domki z prywatnym parkingi…
$7,44M
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Parametry nieruchomości w Jerozolima (dystrykt), Izrael

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