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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Hof HaSharon Regional Council, Izrael

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1 obiekt total found
Penthouse 6 pokojów w Tel Aviv Subdistrict, Izrael
Penthouse 6 pokojów
Tel Aviv Subdistrict, Izrael
Pokoje 6
Powierzchnia 175 m²
Odniesienie: HR 141 Okręg: Gllil Yam, blisko morza Wspaniały penthouse dziewięć kablan 6 pok…
$4,59M
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Parametry nieruchomości w Hof HaSharon Regional Council, Izrael

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