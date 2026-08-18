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Bliźniaki na sprzedaż w Herzliya, Izrael

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2 obiekty total found
Bliźniak 4 pokoi w Herzliya, Izrael
Bliźniak 4 pokoi
Herzliya, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 136 m²
wspaniały duplex znajduje się między bazel i mestistim plaży (namal tel aviv) 4.5 pokoje 100…
$2,21M
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Bliźniak 4 pokoi w Herzliya, Izrael
Bliźniak 4 pokoi
Herzliya, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 122 m²
Piękny duplex znajduje się między Dizengoff i morza. 93 m2 powierzchni mieszkalnej + balkon …
$2,02M
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