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Mieszkania na sprzedaż w HaSharon Subdistrict, Izrael

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Netanya
109
Emek Hefer Regional Council
20
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138 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Netanya, Izrael
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Mieszkanie 4 pokoi
Netanya, Izrael
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 11/16
4 Sypialnia Apt, na 11 piętrze 16-piętrowego nowego budynku, w nowym projekcie.Widok na morz…
$940 000
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Mieszkanie 5 pokojów w Netanya, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Netanya, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 119 m²
Na sprzedaż - Dwupoziomowy apartament 5 pokoi z tarasem panoramicznym i basenem Wspaniały p…
$2,24M
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Mieszkanie 5 pokojów w Netanya, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Netanya, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 116 m²
Projekt Smilansky - Netanya Status projektu Mordecai Khayat zaprasza do zamieszkania w jed…
$1,22M
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Mieszkanie 5 pokojów w Netanya, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Netanya, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 130 m²
Mieszkanie na sprzedaż w Netanya! W Naf Hataylet, dzielnicy Nat600, mieszkanie 130 m2, bardz…
$1,44M
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Mieszkanie 5 pokojów w Netanja, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Netanja, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 148 m²
Doskonałość na żywo w Netanya! Mordecai Khayat zaprasza do odkrycia naszego wyjątkowego pro…
$1,82M
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Mieszkanie 5 pokojów w Netanja, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Netanja, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 148 m²
Doskonałość na żywo w Netanya! Mordecai Khayat zaprasza do odkrycia naszego wyjątkowego pro…
$2,47M
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Mieszkanie 5 pokojów w Netanya, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Netanya, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 130 m²
Projekt Sun Garden - Netanya Status projektu Mordecai Khayat zaprasza do zamieszkania w je…
$1,19M
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Mieszkanie 5 pokojów w Netanya, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Netanya, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 125 m²
Projekt Zangville - Netanya Nowy program przedsprzedaży w centrum miasta Mordecai Khayat m…
$1,04M
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Mieszkanie 4 pokoi w Netanya, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Netanya, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 106 m²
Apartament na sprzedaż w Netanya, w dzielnicy Park Hayam, w pobliżu centrum i kilka kroków o…
$965 260
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Penthouse 6 pokojów w Netanja, Izrael
Penthouse 6 pokojów
Netanja, Izrael
Pokoje 6
Powierzchnia 186 m²
Dream penthouse na sprzedaż w Netanya, z widokiem na Ir Yamim i rezerwat przyrody, z niezakł…
$2,30M
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Mieszkanie 5 pokojów w Netanya, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Netanya, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 125 m²
Projekt Zangville - Netanya Nowy program przedsprzedaży w centrum miasta Mordecai Khayat m…
$1,06M
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Mieszkanie 7 pokojów w Netanya, Izrael
Mieszkanie 7 pokojów
Netanya, Izrael
Pokoje 7
Powierzchnia 260 m²
Numer referencyjny: NT 217 Nad morzem Piękny apartament dwupoziomowy 7 sztuk 260 m2 + 150 m2…
$3,34M
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Mieszkanie 5 pokojów w Netanya, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Netanya, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 137 m²
Projekt Zangville - Netanya Nowy program przedsprzedaży w centrum miasta Mordecai Khayat m…
$1,33M
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Penthouse 5 pokojów w Netanya, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Netanya, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 187 m²
W samym sercu miasta, ciesząc się doskonałą lokalizacją u podnóża Kikar, odkryj zalety noweg…
$3,14M
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Penthouse 6 pokojów w Netanya, Izrael
Penthouse 6 pokojów
Netanya, Izrael
Pokoje 6
Powierzchnia 158 m²
Projekt Smilansky - Netanya Status projektu Mordecai Khayat zaprasza do zamieszkania w jed…
$2,30M
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Mieszkanie 4 pokoi w Netanya, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Netanya, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 113 m²
Apartament na sprzedaż w centrum Netanya, w pobliżu Shuk, Mall i dworca autobusowego. Nowy b…
$817 966
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Mieszkanie 5 pokojów w Tel Mond, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Tel Mond, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 147 m²
Siedzi w mochawie w Tel. Pastoralne środowisko. 10 minut od Natanya. Duży apartament o powie…
$1,30M
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Mieszkanie 4 pokoi w Netanya, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Netanya, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 105 m²
Projekt Zangville - Netanya Nowy program przedsprzedaży w centrum miasta Mordecai Khayat m…
$985 300
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Mieszkanie 5 pokojów w Beit Yizhaq Shaar Hefer, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 128 m²
Projekt Momento - Netanya Status projektu Mordecai Khayat zaprasza do zamieszkania w jedny…
$1,69M
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Mieszkanie 3 pokoi w Netanya, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Netanya, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 90 m²
Piękny apartament na sprzedaż w centrum Netanya w pobliżu Shuk, Mall i dworca autobusowego. …
$734 800
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Mieszkanie 3 pokoi w Netanya, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Netanya, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 72 m²
Małe 3-pokojowe mieszkanie znajduje się na 6 piętrze, bardzo jasne. Odnowiony 2 lata temu. 1…
$577 607
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Mieszkanie 4 pokoi w Netanya, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Netanya, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 114 m²
Projekt Smilansky - Netanya Status projektu Mordecai Khayat zaprasza do zamieszkania w jed…
$1,32M
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Mieszkanie 5 pokojów w Netanja, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Netanja, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 148 m²
Doskonałość na żywo w Netanya! Mardochee Khayat zaprasza Państwa na odkrycie naszego wyjątk…
$2,28M
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Mieszkanie 1 pokój w Netanya, Izrael
Mieszkanie 1 pokój
Netanya, Izrael
Pokoje 1
Powierzchnia 30 m²
Dla niezależnych lub inwestycji!!! W samym sercu Natanya / Smilansky Street - biuro 30 m2, /…
$133 600
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Mieszkanie 5 pokojów w Beit Yizhaq Shaar Hefer, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 144 m²
Projekt Momento - Netanya Status projektu Mordecai Khayat zaprasza do zamieszkania w jedny…
$2,03M
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Mieszkanie 5 pokojów w Netanya, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Netanya, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 116 m²
Projekt Smilansky - Netanya Status projektu Mordecai Khayat zaprasza do zamieszkania w jed…
$1,15M
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Mieszkanie 4 pokoi w Netanya, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Netanya, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 106 m²
Budynek - 4 pokoje - 106 m2 + 14 m2 balkon Otwórz widok 2 łazienki odnowione 3 parking Winda
$768 200
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Mieszkanie 3 pokoi w Netanya, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Netanya, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 86 m²
W samym sercu miasta - 3,5 pokoje w pełni odnowione
$651 300
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Mieszkanie 5 pokojów w Netanya, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Netanya, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 130 m²
Projekt Sun Garden - Netanya Status projektu Mordecai Khayat zaprasza do zamieszkania w je…
$1,18M
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Mieszkanie 4 pokoi w Netanya, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Netanya, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 124 m²
Doświadcz uroku miejskiego życia nad morzem! W samym sercu Netanya, rzut kamieniem od Kikar …
$755 748
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Typy nieruchomości w HaSharon Subdistrict.

penthouse’y
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w HaSharon Subdistrict, Izrael

z Taras
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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